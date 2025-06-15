ЦАХАЛ: Израиль перехватил более 100 летевших из Ирана беспилотников

С начала операции «Нация львов» в ночь на 13 июня ВВС и ВМС Израиля перехватили более 100 запущенных из Ирана БПЛА. Об этом сообщили в Telegram-канале армии Израиля (ЦАХАЛ).

По информации ведомства, сообщений о падении беспилотников на территории Израиля не поступало.

В результате первой волны ударов Израиля по Ирану в рамках операции «Нация львов» погибли командующий КСИР Хосейн Салами, начальник Генштаба Мохаммад Багери и ученые-ядерщики. В ответ на удары Израиля по ядерным объектам вооруженные силы Ирана начали операцию под названием «Правдивое обещание 3», совершив массовые запуски ракет.