Оборот розничной торговли Удмуртии увеличился на 6,6% в январе-апреле

Оборот розничной торговли Удмуртии составил 147 млрд руб. за январь-апрель, в сопоставимых ценах — на 6,6% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в Удмуртстате. Учитывались все источники реализации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

За январь-апрель оборот оптовой торговли местных организаций по всем видам деятельности, включая неформальную, составил 181 млрд руб. В товарной массе это на 2,2% меньше, чем за то же время в прошлом году. Более чем на половину, или на 56,2%, оборот оптовой торговли формировался за счет субъектов малого предпринимательства.

Оборот общественного питания в январе-апреле достиг 9,4 млрд руб. В сопоставимых ценах это на 6,2% больше относительно аналогичного периода прошлого года.

Напомним, розничная торговля возглавила рейтинг отраслей Удмуртии по нехватке кадров в прошлом месяце. По данным hh.ru, в регионе на одну вакансию в отрасли приходилось всего 1,2 резюме. При этом медианная предлагаемая зарплата в сфере за месяц выросла на 3,5% до 49,3 тыс. руб.