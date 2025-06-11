Розничная торговля возглавила топ отраслей Удмуртии по нехватке кадров в мае

Согласно исследованию сервиса hh.ru, за последний месяц рынок труда Удмуртии достиг в целом конкуренции в 5,1 резюме на 1 вакансию, однако в отдельных профессиональных областях сохраняется дефицит кадров. Наиболее сильная нехватка сотрудников наблюдается в розничной торговле, где на 1 вакансию приходится всего 1,2 резюме. За месяц конкуренция в отрасли снизилась на 0,1 пункта, что связано с уменьшением количества резюме на 6%. Медианная предлагаемая зарплата в рознице увеличилась на 3,5% за месяц и составила 49,3 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В сфере медицины и фармацевтики конкуренция составила 2 резюме на 1 вакансию. Число предложений для соискателей снизилось на 5%, а количество резюме — на 8%. Уровень заработных плат в медицине вырос на 7,5% и составил 63,2 тыс. руб. В продажах и обслуживании клиентов на 1 вакансию приходится 3,1 резюме (-0,2 пункта за месяц). Количество резюме снизилось на 6%, при этом число предложений от работодателей осталось неизменным. Зарплата в этой сфере выросла на 1,7% и составила 61,8 тыс. руб.

Сложная ситуация также наблюдается в сфере туризма, гостиниц и ресторанов, где уровень конкуренции составляет 3,6 резюме на 1 вакансию. Конкуренция снизилась на 0,5 пункта из-за уменьшения числа резюме на 3% при росте предложений работодателей на 11%. Зарплата уменьшилась на 0,7% и составила 49,9 тыс. руб. В сфере производства и сервисного обслуживания на 1 вакансию приходится 3,9 резюме. Число вакансий уменьшилось на 6%, а количество резюме — на 5%. Предлагаемая заработная плата составила 80,2 тыс. руб., что на 2,3% больше, чем месяцем ранее.