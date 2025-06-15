ЦСКА просит не менее €20 млн за Матвея Кисляка

Турецкий футбольный клуб «Фенербахче» заинтересован в покупке полузащитника московского ЦСКА Матвея Кисляка. Об этом сообщает TRT Spor. Отмечается, что главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью положительно отзывается о 19-летнем российском хавбеке и высказывает заинтересованность в его переходе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матвей Кисляк

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Матвей Кисляк

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как сообщил турецкий журналист Экрем Конур на своей странице в соцсети X, ЦСКА запрашивает за игрока от €20 млн до €25 млн. О готовности стамбульцев платить именно столько не сообщается. Отметим, что портал Transfermarkt оценивает Кисляка всего в €8 млн.

Матвею Кисляку 19 лет, в минувшем сезоне он провел за ЦСКА 33 матча во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Контракт Кисляка с московским клубом рассчитан до конца июня 2028 года.

Арнольд Кабанов