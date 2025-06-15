Армия Израиля заявила об ударе по самолету-заправщику в аэропорту Ирана Мешхед

ВВС Израиля атаковали самолет-заправщик в аэропорту Мешхед на востоке Ирана. Об этом заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«ВВС Израиля проводят операцию по установлению превосходства в воздухе над иранским воздушным пространством»,— говорится в сообщении. В ЦАХАЛе отметили, что это самый дальний удар израильских вооруженных сил, нанесенный с начала операции против Ирана. Аэропорт находится примерно в 2,3 тыс. км от Израиля.

Вскоре после заявления ЦАХАЛа иранское агентство Nour News сообщило о двух взрывах в городе Мешхед, в том числе около аэропорта.

Взаимные удары Израиля и Ирана начались в ночь на 13 июня. Тогда израильская сторона начала операцию «Восходящий лев». Первые атаки были совершены по ядерным объектам Ирана. Тегеран ответил запуском сотен ракет, после чего авиация Израиля продолжила удары по целям на иранской территории.

О развитии ситуации — в онлайн-трансляции «Ъ».

Елизавета Шмакова