Путин поздравил Си Цзиньпина с днем рождения
Президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину телеграмму в честь его дня рождения. Глава государства тепло поздравил китайского лидера, рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Президент пожелал своему китайскому коллеге и другу всего самого наилучшего»,— уточнил господин Песков в беседе с журналистами (цитата по «РИА Новости»).
Владимир Путин 8 мая принял Си Цзиньпина в Москве. На встрече российский президент сообщил, что готов вновь посетить Китай с официальным визитом. Его поездка может быть приурочена к 80-й годовщине победы над японским милитаризмом в конце августа—начале сентября.
Подробности переговоров — в материале «Ъ» «Великие кормчие».