Путин поздравил Си Цзиньпина с днем рождения

Президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину телеграмму в честь его дня рождения. Глава государства тепло поздравил китайского лидера, рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Президент пожелал своему китайскому коллеге и другу всего самого наилучшего»,— уточнил господин Песков в беседе с журналистами (цитата по «РИА Новости»).

Владимир Путин 8 мая принял Си Цзиньпина в Москве. На встрече российский президент сообщил, что готов вновь посетить Китай с официальным визитом. Его поездка может быть приурочена к 80-й годовщине победы над японским милитаризмом в конце августа—начале сентября.

Подробности переговоров — в материале «Ъ» «Великие кормчие».