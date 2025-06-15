Площадь пожара на мусорном полигоне в Тосненском районе выросла до 1200 «квадратов»

Площадь пожара на полигоне твердых бытовых отходов, расположенном близ деревни Куньголово Тосненского района Ленобласти, увеличилась до 1200 квадратных метров. Природоохранная прокуратура поставила ситуацию на контроль, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Комитет правопорядка и безопасности Ленобласти Фото: Комитет правопорядка и безопасности Ленобласти

Сигнал о возгорании поступил в дежурную часть в 13:48. На месте работают подразделения пожарной охраны Леноблпожспас и сотрудники федеральной противопожарной службы — около 20 человек и 10 единиц техники. Как сообщили в комитете правопорядка и безопасности 47-го региона, информация о пострадавших не поступала.

Также на место происшествия были направлены сотрудники химико-радиометрической лаборатории. Они провели замеры концентрации опасных веществ в воздухе в расположенном неподалеку населенном пункте — деревне Еглизи.

«По результатам замеров превышения опасных веществ в воздухе не зафиксировано»,— сообщили в комитете правопорядка и безопасности.

Дарья Астанина