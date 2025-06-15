Reuters: как минимум 14 иранских ядерщиков погибли при ударах Израиля

Не менее 14 иранских ученых-ядерщиков погибли из-за атак ЦАХАЛа на Тегеран. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на два источника в странах Персидского залива.

Собеседники Reuters уточнили, что некоторые из погибших ученых подорвались на бомбах, заложенных в автомобили. По данным иранского агентства Nour News на 13 июня, жертвами авиаударов Израиля стали как минимум шесть атомщиков. Среди них — Абдольхамид Минучехр, Ахмадреза Зульфикари, Амирхосейн Факхи, Матлабизаде, Мохаммад Мехди Техранчи и Ферейдун Аббаси.

Взаимные удары Израиля и Ирана начались в ночь на 13 июня. Тогда израильская сторона начала операцию «Восходящий лев». Первые атаки были совершены по ядерным объектам Ирана. Тегеран ответил запуском сотен ракет, после чего авиация Израиля продолжила удары по целям на иранской территории.

О развитии ситуации — в онлайн-трансляции «Ъ».