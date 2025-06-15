МИД: Иран не передавал Израилю послания через третьи страны

Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Исламская Республика не передавала Израилю никаких посланий через третьи страны. Слова господина Багаи приводит иранское агентство Mehr.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исмаил Багаи

Фото: mfa.gov.ir Исмаил Багаи

Фото: mfa.gov.ir

Сегодня президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что власти Ирана попросили его передать некое сообщение Израилю. «Наша цель — положить конец этой ситуации, которая не приводит ни к какому результату и не ведет к разрешению разногласий»,— сказал он журналистам (цитата по Cyprus Mail).

Позже 15 июня господин Христодулидис провел телефонные разговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а также с главами Египта, ОАЭ и Греции. Согласно сообщению кипрской администрации по итогам переговоров, президент Кипра заявил о важности возвращения к дипломатическим путям урегулирования конфликта Израиля и Ирана. Передал ли Никос Христодулидис господину Нетаньяху какие-либо послания Ирана, не уточнялось.

Взаимные удары Израиля и Ирана начались в ночь на 13 июня. Тогда израильская сторона начала операцию «Восходящий лев». Первые атаки были совершены по ядерным объектам Ирана. Тегеран ответил запуском сотен ракет, после чего авиация Израиля продолжила удары по целям на иранской территории.

О развитии ситуации — в онлайн-трансляции «Ъ».

Елизавета Шмакова