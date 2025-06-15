В 2024 году тамбовские ломбарды выдали в кредит 254 млн рублей

В прошлом году жители Тамбовской области получили в региональных ломбардах 253,9 млн руб. Количество договоров займа сократилось почти на 18% и составило около 19,5 тыс., но объем вырос на 14%. Средний размер кредита составил чуть более 13 тыс. руб. Такие данные предоставило региональное отделение Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Эксперты ведомства связывают увеличение объема займов со значительным ростом цен на золото — на этот металл приходится более 90% всех залогов.

В Тамбовской области по итогам 2024 года было зарегистрировано 15 ломбардов, а также работают 36 представительств организаций с пропиской в других областях.

Подробнее о причинах, привлекающих на рынок ломбардов новых игроков, читайте в материале «Ъ» «Ломбарды положились на золото».

Юрий Голубь