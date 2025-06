«Зеленый» люкс: новый критерий роскоши

В современном мире понятие роскоши претерпевает существенные изменения. На смену традиционным представлениям о богатстве и показной расточительности приходят ценности, связанные с бережливостью, экологичностью, комфортом и технологичностью. Сегодня роскошь в дизайне все чаще ассоциируется с качеством жизни, вниманием к деталям и ответственным потреблением. Это особенно заметно в премиальном сегменте, где покупатель стал гораздо внимательнее к глубинным аспектам качества жизни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игроки рынка отмечают, что существенно растет доля заказов с акцентом на экодизайн, где используются переработанный камень, стекло с низким углеродным следом, а также редкие, но возобновляемые породы дерева

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Игроки рынка отмечают, что существенно растет доля заказов с акцентом на экодизайн, где используются переработанный камень, стекло с низким углеродным следом, а также редкие, но возобновляемые породы дерева

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Все больше клиентов премиум-сегмента говорят: «Я хочу не просто красиво. Я хочу — осознанно», рассказывает Анастасия Шумова, почетный резидент Союза дизайнеров и архитекторов, владелец мебельного производства «Номе» и руководитель дизайн-студии AS Interiors Design. По ее словам, это происходит потому, что современные клиенты — особенно миллениалы и поколение Z — выбирают качество жизни, а не просто внешний лоск. Их ценности — в комфорте, устойчивости, внимании к окружающей среде. И они готовы инвестировать в материалы и решения, которые несут эти смыслы.

«Экологичность становится синонимом интеллигентной роскоши. Если раньше статус подчеркивался натуральной кожей и мрамором из Италии, сегодня это может быть переработанное стекло с авторским рисунком, бамбук в мебели и пробка на стенах, которая не только эстетична, но и регулирует влажность и звук»,— говорит госпожа Шумова.

Дизайнер и сооснователь российского бренда Louve Станислав Медведев обращает внимание, что под экологичностью в сфере предметного дизайна, дизайна интерьера и дизайна одежды в контексте премиум-сегмента часто понимается натуральное происхождение материала. «И именно такое понимание, на мой взгляд, существовало чуть ли не с самого зарождения дизайна. Премиальные интерьеры невозможно представить без использования натурального камня и дерева. В целом в наполнении премиум-интерьеров каких-то глобальных изменений нет, как и 300 лет назад, ценится природное происхождение применяемых материалов и высокое мастерство работы с ним»,— уверен господин Медведев.

А вот экоповестка, в контексте сохранения природных ресурсов и нового взгляда на переработанные материалы, стала «фонить» десять лет назад. «В дизайне одежды этот тренд появляется и пропадает волнообразно. Один из самых ярких примеров смены цикла произошел около пяти лет назад. Тогда крупные мировые дома моды отказались от натурального меха. Но что мы видим сейчас? Они снова возвращаются к его использованию. При этом применяется как искусственный, так и натуральный мех. Но даже если производители одежды класса люкс перешли полностью на имитацию, то в любом случае она практически неотличима от природного материала. Никто не хочет искусственную шубу, выглядящую, как искусственная шуба; все хотят, чтобы она была похожа на настоящую»,— говорит господин Медведев.

В качестве альтернативы

Многие считают, что интерьер не может быть по-настоящему роскошным без кожи, мрамора или меха. Но практика показывает, что это устаревшее представление, отмечают некоторые эксперты.

«Клиенты премиум-сегмента все чаще рассматривают экологичность не просто как дань моде, а как инвестицию в здоровье и долговечность пространства. По данным исследований, 68% покупателей люксовой недвижимости готовы переплачивать за проекты с сертифицированными материалами и энергоэффективными технологиями. В моей практике доля заказов с акцентом на экодизайн выросла втрое: клиенты просят использовать переработанный камень, стекло с низким углеродным следом, а также редкие, но возобновляемые породы дерева — например, бамбук для мебельных фасадов, который по прочности не уступает дубу, но созревает за три-пять лет»,— делится архитектор, преподаватель кафедры дизайна и архитектуры университета «Синергия», руководитель строительной компании «Квартал» Ксения Наумова.

Сегодня существуют высококачественные альтернативы натуральным материалам: инновационные ткани из переработанных бутылок могут выглядеть и ощущаться как шелк или кашемир. Искусственный мех превосходит натуральный по текстуре, а кожа на растительной основе — это уже реальность, а не концепт, указывает госпожа Шумова.

В части материалов на первом месте устойчивость и биоразлагаемость. В ход идут редкие породы дерева из сертифицированных источников, переработанный металл, пробка, бамбук.

«Клиенты премиального сегмента все чаще интересуются происхождением материалов, углеродным следом, циклом жизни предметов мебели и даже возможностью утилизации. Спрос на эко-решения в дизайне растет. Мы регулярно сталкиваемся с запросами на использование переработанных или возобновляемых материалов: стекла, камня, металлов. Все больше дизайнеров используют редкие, но устойчиво добываемые породы дерева с сертификацией FSC, экологичную кожу (в том числе растительного дубления или заменители на основе грибного мицелия), мебель из пробки, бамбука и даже переработанных пластиков и текстиля. И речь идет не о компромиссах — напротив, материалы с историей или инновационной природой придают пространству индивидуальность и добавляют слой смысла»,— подтверждает генеральный директор Furnify.ru Константин Куковякин.

Незримые детали

Экодизайн — это еще и технологии, которые оптимизируют потребление. Умные системы вентиляции, водо- и энергосбережения, управление светом и климатом — все это уже не просто удобно, а неотъемлемо в архитектуре класса люкс. Безусловно, это требует более сложной инженерной проработки, интеграции с дизайном, но в результате пространство становится живым, откликающимся, подстраивающимся под ритм человека.

Как отмечает Анна Минакова, генеральный директор компании «ESG-эксперт», преподаватель Британской высшей школы дизайна, такие технологии уже начинают закладываться на уровне строительства. «По данным отчета The Future is the Build (готовит "ESG-эксперт") к 2050 году экологичные материалы и инновационные решения войдут в число стандартных элементов luxury-сегмента. Внедрение интеллектуальных систем управления (IoT, системы энерго- и водосбережения, климат-контроль) станут обязательной частью премиальных пространств. Такие решения обеспечивают не только комфорт, но и формируют имидж: владение "зеленым" домом свидетельствует о принадлежности к авангарду прогресса и заботы о будущем»,— добавляет госпожа Минакова.

«Мы видим устойчивый спрос на экологически выверенные решения как в архитектуре, так и в дизайне интерьеров. Речь не только о материалах, но о комплексном подходе: энергоэффективные инженерные системы, многоуровневая фильтрация воздуха, качественная шумоизоляция, приватные зеленые пространства, натуральное освещение, акустическая защита. Все это сегодня уже не бонус, а обязательное требование к девелоперским проектам»,— поясняет Булат Алимов, заместитель председателя совета директоров ГК «Стилобат».

Управляющий партнер KUB House Андрей Карпов говорит, что в премиальном сегменте загородной архитектуры экологичность и принципы recycle & upcycle экономики также становятся новым признаком роскоши — не декларативной, а глубинной. «Сегодня роскошь выражается не в демонстративной отделке, а в продуманности решений, в ощущении заботы, тишины и равновесия, заложенных в пространстве. Ценность приобретают детали, которые не видны с первого взгляда: состав утеплителя, происхождение древесины, параметры микроклимата. Заказчики выбирают решения, способствующие оздоровлению и продлению жизни»,— отмечает спикер.

Алиса Мальцева