Иран начал новую ракетную атаку Израиля

Иранская армия вновь запустила ракеты в сторону Израиля, сообщает телерадиокомпания IRIB. Новая волна атак совершена в рамках операции «Правдивое обещание 3».

Ракеты ударили по Хайфе, Тель-Авиву и Ашкелону. В Хайфе, по данным IRIB, атакам подвергся нефтеперерабатывающий завод.

Военная операция Ирана началась вечером 13 июня и стала реакцией на удары Израиля. В ходе нее иранская армия обстреляла города и объекты Израиля ракетами. Операции предшествовало обращение верховного лидера Ирана Али Хаменеи, в котором он пообещал ответить силой на силу.