Аэропорт Нижнекамска возобновил работу

Аэропорт Нижнекамска (Бегишево) вновь принимает и выпускает самолеты, сообщили в Росавиации. Воздушную гавань закрывали почти на семь часов из-за угрозы ударов БПЛА.

Тогда же ограничения вводили в аэропортах Казани, Пензы и Ижевска. Из-за закрытия казанского аэропорта задерживалось около 50 рейсов. Позднее все авиагавани возобновили работу.

С 6:26 мск на территории Татарстана введен режим беспилотной опасности. В Елабужском районе республики обломки беспилотника упали на здание КПП автомобильного завода. В результате один человек погиб, еще 13 получили ранения.