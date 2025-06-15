Умер трехкратный победитель юниорских турниров Большого шлема Владимир Коротков

В возрасте 77 лет умер теннисист Владимир Коротков, сообщила пресс-служба Федерации тенниса России. В релизе уточняется, что спортсмен, трижды побеждавший на юниорских турнирах Большого шлема, ушел из жизни вчера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Коротков

Фото: Борис Кауфман / РИА Новости Владимир Коротков

Фото: Борис Кауфман / РИА Новости

Владимир Коротков дважды побеждал в юниорском Wimbledon (1965, 1966), один раз — в юниорском Roland Garros (1965), с 1969 по 1974 год представлял сборную СССР на Кубке Дэвиса. В выставочном турнире на Олимпийских играх 1968 года в Мехико он завоевал золото в миксте, бронзовые медали в одиночном и парном разрядах. В 1969 году стал чемпионом Европы в миксте.

В 1977 году Владимир Коротков стал чемпионом страны в одиночном разряде, в середине 60-х дважды выигрывал чемпионат СССР в парном разряде.

Роман Левищев