Липецкий производитель гофрокартона увеличил прибыль в девять раз в 2024 году

Зарегистрированный в Липецке производитель гофрокартона ООО «Л-пак» отработал 2024 год с чистой прибылью в 6,1 млрд руб., что в 9,3 раза больше, чем годом ранее (663,3 млн руб.). Выручку компания за год увеличила в 2,2 раза: с 9 до 19,5 млрд руб. Информация об этом появилась в базе данных Rusprofile.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Себестоимость продаж выросла с 7,9 до 11,4 млрд руб. (на 45%), прибыль от продаж — со 971,1 млн до 7,8 млрд руб. (в восемь раз).

Дебиторскую задолженность компания нарастила в четыре раза: с 2,3 до 9,1 млрд руб. Кредиторскую — в 1,9 раза: с 2,2 до 4,1 млрд руб.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Л-пак» было зарегистрировано в Липецке в октябре 2006 года. Основной вид деятельности — производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары. Уставный капитал — 134 тыс. руб. Компанией владеет личный фонд «КИК», учредители которого скрыты. По данным на 2024 год, ООО «Л-пак» принадлежало Петру и Ирине Каранчукам.

В прошлом году стало известно о планах «Л-пак» вложить 19 млрд руб. в строительство нового завода и перерабатывающего комплекса в Кашире Московской области. К 2028 году компания рассчитывает увеличить мощности до 100 млн кв. м картона в месяц.

Подробнее об этом проекте — в публикации «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь