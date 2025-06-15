Российская бодибилдерша Юлия Родина утонула на Пхукете

Российская спортсменка и фитнес-тренер Юлия Родина утонула в Таиланде, попав в отбойное течение на пляже Банг-Тао. Об этом сообщила в соцсетях ее коллега Наталья Маркеленкова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @rodina__iuliia Фото: @rodina__iuliia

«Юля попала в смертельное отбойное течение»,— написала госпожа Маркеленкова. По ее словам, врачи боролись за жизнь спортсменки, но спасти не смогли.

Отбойные течения считаются одной из главных опасностей для купающихся на открытых пляжах. Юлия Родина в 2022 году заняла второе место на Гран-при Федерации современного бодибилдинга и фитнеса.