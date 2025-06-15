Дональд Трамп заработал $1,3 млн на Библии

За минувший год Дональд Трамп неплохо заработал на своих активах в криптовалюте, недвижимости и других сферах. Это видно из поданной им декларации о доходах, опубликованной управлением по этике правительства США. Как подсчитало агентство Reuters, президент задекларировал в общей сложности активы на сумму $1,6 млрд и доходы, превышающие $600 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters

Как следует из декларации, гольф-клубы и курорты во Флориде принесли Дональду Трампу не менее $217 млн. Еще одним крупным источником доходов за отчетный период стала запущенная в прошлом году криптовалютная платформа World Liberty Financial. Она принесла господину Трампу $57 млн через принадлежащую ему долю. Еще одна статья доходов — лицензии на продажу товаров с именем или изображением Дональда Трампа. Одни только продажи подарочного издания его книги «Save America» принесли $3 млн, обуви и парфюмерии Trump — $2,5 млн, часов Trump — $2,8 млн.

Продажи Библии, которую Дональд Трамп выпустил совместно с кантри-музыкантом и своим сторонником Ли Гринвудом, принесли ему $1,3 млн. Это издание примечательно тем, что помимо самого текста Библии в него включены копии основополагающих документов США — Декларация независимости, Конституция, Билль о правах, клятва верности американскому флагу,— а также текст самой известной песни Ли Гринвуда «Боже, благослови США». Большой вклад внесли также лицензионные сборы от строительных проектов в разных странах: во Вьетнаме — $5 млн, в Индии — $10 млн, в Дубае — почти $16 млн. Как отмечает Reuters, готовясь к вступлению на пост президента, господин Трамп перевел свои деловые активы в траст, которым управляют его дети, однако доходы от этих активов все равно достаются ему.

Алена Миклашевская