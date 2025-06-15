Гражданина Абхазии привлекли к ответственности за посты о Басаеве

В Сочи расследуется уголовное дело в отношении гражданина Абхазии, который размещал в Telegram материалы о террористе Шамиле Басаеве. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Информация о деле, возбужденном по ч. 2 ст. 205.2 (публичное оправдание или пропаганда терроризма), опубликована в базе ГАС «Правосудие». В тексте судебного акта указано, что он носит фамилию Агрба. Противоправную деятельность гражданина Абхазии выявило управление ФСБ России по Краснодарскому краю.

Как следует из решения суда об избрании меры пресечения, обвиняемый признал вину. Тем не менее адвокат, оспаривая решение о помещении обвиняемого под стражу, выразил мнение о том, что поступок Агрбы не является преступлением, так как он постоянно проживает в Абхазии и там же сделал репост публикаций о террористе Басаеве, который имеет звание Героя Абхазии. По мнению защиты, Агрба лишь напомнил события из истории своей страны.

Шамиль Басаев командовал отрядом чеченских добровольцев во время грузино-абхазского конфликта 1992–1993 годов. Позже непосредственно участвовал или был причастен к целой серии крупных терактов на территории России, среди которых нападение на Буденновск (Ставропольский край) в 1995 году, захват концертного зала на Дубровке (2002 год) и школы в Беслане (2004 год), взрывы жилого дома и у станции метро «Рижская» в Москве в 2004 году. Одно время считался террористом номер один, ликвидирован российскими спецслужбами в 2006 году.

О нападении на Буденновск — в материале «Ъ» «Захватили Буденновск и идут на Минводы».

Анна Перова, Краснодар