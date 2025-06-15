В Перми на улице Ленина ограничат движение на три недели

В Перми с 00:00 часов 16 июня до 00:00 часов 8 июля будет ограничено движение транспорта по ул. Ленина. Движение от площади Гайдара до ул. Ленина, 89, будет осуществляться по одной полосе в каждом направлении на уже отремонтированном участке. Ограничение вводится для работ по переустройству тепловой сети, устройству дождевой канализации и дорожной одежды проезжей части, сообщает краевой минтранс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фото: пресс-служба Министерства транспорта Пермского края

фото: пресс-служба Министерства транспорта Пермского края

