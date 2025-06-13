За месяц 65 белгородцев пострадали от обстрелов ВСУ

65 жителей Белгородской области пострадали за последний месяц от атак ВСУ по региону, в том числе два ребенка. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков у себя в Telegram-канале.

Сейчас в больницах региона проходят лечение 17 человек, еще четверо находятся в реанимации. Им оказывается необходимая медпомощь.

Господин Гладков добавил, что вместе с главами муниципалитетов разрабатывает дополнительные меры безопасности для жителей. К примеру, детсады и школы Шебекинского округа будут обтягивать сеткой.

Накануне глава региона сообщил, что за прошедшие сутки ВСУ атаковали девять муниципалитетов региона 66 боеприпасами и 62 беспилотниками. Погиб один ребенок и шесть человек получили ранения.

Егор Якимов