Министр спорта Дегтярев: «Они нас не видят в упор»

Министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев посетил чемпионат мира по дзюдо в Будапеште. Там господин Дегтярев провел серию встреч с руководителями международных спортивных федераций и членами Международного олимпийского комитета (МОК). Они обсуждали вопросы допуска российских спортсменов к международным соревнованиям и восстановления прав ОКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Проходят встречи и знакомства со всеми, кто к этому открыт. Мы используем любые возможности для спортивной дипломатии. Разговор один — нам нужно восстановление ОКР в правах. Для этого мы ждем инаугурацию избранного президента МОК Кирсти Ковентри. Когда ОКР будет признан, мы получим возможность официально вести переговоры и отстаивать позицию по допуску наших спортсменов. Сегодня мы даже не можем вести диалог официально. Фигурально выражаясь, они нас не видят в упор»,— приводит слова Михаила Дегтярева пресс-служба Минспорта.

Тем не менее господину Дегтяреву удалось встретиться более чем с десятком президентов международных спортивных федераций и несколькими членами МОК. «Ближайший визит — в Белоруссию на Кубок сильнейших атлетов.— добавил господин Дегтярев.— Впереди также поездки по странам Азии и Европы. Я исключен из санкционных списков ЕС, что позволяет мне свободно находиться в Венгрии и использовать эту площадку для переговоров. Далее планируем визиты в западные страны, включая участие в конференции сторон ЮНЕСКО по антидопингу в Париже. Обязательно будем продвигать наших представителей во все руководящие органы международных спортивных организаций».

Арнольд Кабанов