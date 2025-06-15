Фицо: Словакия предложит отложить рассмотрение новых санкций ЕС против РФ

Глава МИД Словакии Юрай Бланар предложит отложить рассмотрение новых санкций Евросоюза против России. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции, трансляцию вел HNtelevizia. Заседание министров иностранных дел ЕС по антироссийским санкциям запланировано на 18 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роберт Фицо

Фото: Radovan Stoklasa / File Photo / Reuters Роберт Фицо

Фото: Radovan Stoklasa / File Photo / Reuters

По мнению господина Фицо, сначала необходимо решить проблему предстоящей остановки поставок российских энергоресурсов в ЕС. Программа REPowerEU предполагает прекращение импорта газа, нефти и ядерного топлива из РФ в Европу.

Премьер пояснил, что в случае реализации этого плана Словакии придется закупать сырье из других источников по более высоким ценам. Ущерб для республики составит около €1 млрд.

5 июня парламент Словакии принял резолюцию, согласно которой члены правительства не могут голосовать за принятие антироссийских санкций в международных организациях. В частности, премьер выступает против запрета на использование российского ядерного топлива, потому что это повлечет за собой закрытие в стране атомных электростанций.

Подробнее о позиции Словакии — в материале «Ъ» «Роберт Фицо снова пригрозил Евросоюзу».

Елизавета Шмакова