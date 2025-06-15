В Ленобласти 17-летняя девушка попала в больницу после поездки с другом на байке

В Ленинградской области 17-летняя девушка попала в больницу с травмой ноги после поездки на «заднем» сиденье мотоцикла. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Как рассказали в главке, девушка ехала со своим приятелем по трассе Мельничный ручей — Яблоновка — Приладожское, ее нога соскользнула с подножки и попала в колесо. После этого молодой человек высадил знакомую на дороге и уехал, не сообщив о случившемся в экстренные службы, подчеркнули в ведомстве. Все произошло вечером 14 июня на 14-м километре трассы.

«Девушка была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. По факту травмирования несовершеннолетней проводится проверка, приняты меры к розыску ее знакомого, управлявшего мотоциклом»,— сообщили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что байкер на мотоцикле BMW погиб, врезавшись в фонарный столб на Репнинской улице.

Дарья Астанина