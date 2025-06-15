Делегация Удмуртии планирует встречи с делегациями Бахрейна и Киргизии на ПМЭФ

Делегация Удмуртии планирует провести на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) встречи с представители Бахрейна и Киргизии, сообщили в Корпорации развития Удмуртии. В частности, со страной Среднего Востока намечено обсудить вопросы сертификации продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Объем экспорта из Удмуртии в Киргизию превысил $12 млн. Напомним, в мае регион посетил генеральный консул центральноазиатской в Казани Эрик Бейшембиев. На встрече глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что за последние три года объем взаимной торговли увеличился почти втрое, Киргизия прочно вошла в десятку ключевых торговых партнеров региона.

Представителю Киргизии представили ряд предложений по углублению сотрудничества, включая совместные производства в области автомобилестроения и поставки металлопродукции. Стороны обсудили возможность участия удмуртских компаний в программе развития малой гидроэнергетики Киргизии, где планируется увеличить мощность ГЭС до 405 МВт к 2027 году.

На ПМЭФ делегация региона планируют заключить восемь соглашений на общую сумму свыше 25 млрд руб. Также были подготовлены буклеты с презентацией местных компаний, готовых к экспансии на рынках России и мира. В упомянутый каталог включены 58 предприятий Удмуртии разных отраслей.

ПМЭФ стартует уже 18 июня. В состав делегации Удмуртии войдут восемь представителей региона. Республика впервые участвует в ПМЭФ на безвозмездной основе при стоимости «входного билета» от 1 млн руб. и выше. Эксперты считают, что форум может стать первым «шагом-импульсом» для включения местных компаний в крупные инфраструктурные проекты России. Отсутствие стенда они связывают с тем, что потенциал оборонных предприятий региона уже достаточно явно продемонстрирован на федеральном уровне.

Подробнее об этом читайте в материале «Делегаты упаковали потенциал».