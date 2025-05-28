Генконсул Киргизии на встрече с главой УР: готовы расширять поставки продукции

Киргизия готова расширять поставки своей продукции на рынок Удмуртии, сказал генеральный консул этой страны в Казани Эрик Бейшембиев на встрече с главой региона Александром Бречаловым. Она прошла на территории резиденции в Ижевске, сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Господин Бречалов отметил динамику роста товарооборота между Удмуртией и Киргизией: «За последние три года объем взаимной торговли увеличился почти втрое. Киргизия прочно вошла в десятку наших ключевых торговых партнеров. Вы поставляете нам одежду и обувь, электроприборы, оптику. В свою очередь, наши предприятия активно экспортируют собственную продукцию: завод “Реммаш” — сельхозтехнику, “Элеконд” — конденсаторы. Конкретные цифры товарооборота не названы.

Кроме того, добавил глава Удмуртии, регион вывозит в Киргизию изделия из кожи и стекла, мясо, молочную продукцию и напитки. «Кстати, в этом году значительно вырос экспорт шампиньонной грибницы. Но я уверен, что товарооборот между нашими республиками может быть еще больше. Потенциал и резервы для этого у нас есть»,— сказал он.

Господин Бейшембиев отметил, что «динамичный рост товарооборота — убедительное доказательство взаимовыгодности нашего сотрудничества». «Уверен, что реализация совместных проектов принесет ощутимую экономическую выгоду обеим сторонам»,— сказал представитель Киргизии.

Министр экономики Удмуртии Анна Слугина представила генконсулу ряд предложений по углублению сотрудничества, включая совместные производства в области автомобилестроения и поставки в Киргизию металлопродукции. Стороны обсудили возможность участия удмуртских компаний в программе развития малой гидроэнергетики центральноазиатской страны, где планируется увеличить мощность ГЭС до 405 МВт к 2027 году.

Для расширения академического обмена Бишкеку предложили программы двойных дипломов и курсы русского языка для иностранцев.

В завершение встречи господин Бречалов напомнил про 80-летие Победы. «В суровые годы Великой Отечественной войны жители Удмуртии и Киргизии плечом к плечу сражались против фашизма. Наша общая память о подвиге предков — это нерушимая основа для дальнейшего укрепления дружбы между нашими народами»,— сказал он.