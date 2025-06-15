Над Крымом сбили украинский беспилотник

Утром 15 июня около 07.10 в небе над территорией Крыма дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщает минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Аксенов Фото: Николай Аксенов

Кроме того, по данным ведомства, минувшей ночью силы ПВО сбили шесть украинских БПЛА самолетного типа. Пять было сбито в небе над Белгородской области и один – над территорией Орловского региона.

Ранее, с восьми часов вечера в пятницу, 13 июня, до семи часов утра субботы, 14 июня, средства ПВО уничтожили 11 БПЛА над акваторией Азовского моря и шесть БПЛА — над территорией Крыма.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», 14 июня обломки беспилотников были найдены на территории двух муниципалитетов Краснодарского края. Фрагменты одного из них упали в районе храма в станице Старощербиновской в Щербиновском районе. В соседнем от храма доме от падения беспилотника незначительные повреждения получил автомобиль, а также выбило стекла в подвале.

Второй БПЛА самолетного типа упал в поселке Морском Ейского района.

Андрей Пугачев