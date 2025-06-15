Иран вновь атаковал Израиль, ранены 30 человек

Иран вновь запустил ракеты и беспилотники по территории Израиля, сообщило агентство IRNA. СМИ пишут о взрывах в Тель-Авиве и Бат-Яме.

The Times of Israel передает, что в результате ударов Ирана баллистическими ракетами погиб как минимум один человек, еще 30 пострадали. Трое раненых находятся в тяжелом состоянии.

В результате первой серии атак в израильском Тамре, по последним данным, погибли пять человек. В Хайфе поврежден нефтеперерабатывающий завод. В иранском Тегеране атаке подверглись два нефтехранилища и инфраструктура Минобороны страны.