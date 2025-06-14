Фестиваль Stereoleto завершился в Петербурге выступлением группы «Кино»

В Петербурге завершился 24-й музыкальный фестиваль Stereoleto, который прошел на площадке «Севкабель Порт» с 13 по 14 июня. В первый день зрителей порадовали своими выступлениями такие исполнители как ЛСП, Billy's Band, Ёлка, «Кирпичи» и многие другие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ежегодный музыкальный фестиваль Stereoleto, который проходит на площадке «Севкабель Порт» Фото: Алексей Смагин / Ъ-СПб Музыкант ЛСП во время выступления на фестивале Stereoleto Фото: Алексей Смагин / Ъ-СПб Зрители на фестивале Stereoleto, который проходит в Петербурге с 13 по 14 июня Фото: Алексей Смагин / Ъ-СПб Певица Ёлка во время выступления на фестивале Stereoleto Фото: Алексей Смагин / Ъ-СПб Зрители на фестивале Stereoleto, который проходит в Петербурге с 13 по 14 июня Фото: Алексей Смагин / Ъ-СПб Следующая фотография 1 / 5 Ежегодный музыкальный фестиваль Stereoleto, который проходит на площадке «Севкабель Порт» Фото: Алексей Смагин / Ъ-СПб Музыкант ЛСП во время выступления на фестивале Stereoleto Фото: Алексей Смагин / Ъ-СПб Зрители на фестивале Stereoleto, который проходит в Петербурге с 13 по 14 июня Фото: Алексей Смагин / Ъ-СПб Певица Ёлка во время выступления на фестивале Stereoleto Фото: Алексей Смагин / Ъ-СПб Зрители на фестивале Stereoleto, который проходит в Петербурге с 13 по 14 июня Фото: Алексей Смагин / Ъ-СПб

Отметим, что в этом году в фестивале участвовали музыканты из Венгрии (DJ BOOTSIE TRIO) и Израиля (HALAL). В основном на берегу Финского залива звучал тяжелый рок, рэп, фолк и электронная музыка в сопровождении сифонических оркестров.

Сегодня, 14 июня, слушатели могли потанцевать под хиты групп Jane Air, «Нейромонах Феофан», «Гарин и Гиперболоиды» (вместе с Николаем Фоменко) и «Кино», последний коллектив выступил в качестве хедлайнера. В лайн-апе фестиваля было заявлено более 30 исполнителей.

Помимо музыкальной программы, посетителей Stereoleto ждали гастрономические новинки, дизайнерская одежда и аксессуары.

Куда сходить и что посмотреть вплоть до 21 июня читайте в материале «Ъ-СПб» «"Русские музыкальные сезоны", The Demons, концерт к ПМЭФ-2025 на Дворцовой и День йоги в Юсуповском саду».

Андрей Маркелов