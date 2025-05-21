Легендарному тренеру «Зенита» Юрию Морозову установят мемориальную доску

На фасаде дома по адресу Тверская улица 13, литера А намерены установить мемориальную доску тренеру ФК «Зенита» Юрию Морозову. Под его руководством команда завоевала первые медали чемпионата в советский и российский периоды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Соответствующий проект постановления опубликован на сайте Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Он внесен в целях увековечения памяти заслуженного тренера РСФСР, заслуженного тренера СССР.

В документах к проекту постановления указано, с этой идеей к Смольному обратилось АО «Футбольный клуб "Зенит"». Она была рассмотрена и поддержана. Представление об установке доски в парламент направил губернатор города Александр Беглов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что группировка «Ленинград» выпустила клип к столетнему юбилею «Зенита».

Татьяна Титаева