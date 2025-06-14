В Вероне пара туристов сломала кресло «Ван Гог» Николы Боллы ради фотографии

В музее «Палаццо Маффеи» в итальянской Вероне произошел инцидент с повреждением арт-объекта «кресло Ван Гога», созданного скульптором Николой Боллой и покрытого сотнями кристаллов Swarovski. Пара туристов решила сделать фотографию, нарушив при этом правила поведения в музее.

По информации администрации музея, мужчина и женщина дождались, пока смотрительница зала уйдет, после чего мужчина сел на хрупкое кресло, пытаясь воссоздать сцену для снимка. Конструкция не выдержала веса туриста и прогнулась. После случившегося пара быстро покинула зал, не сообщив о повреждении.

Представители «Палаццо Маффеи» назвали случившееся «кошмаром для любого музея» и подчеркнули важность бережного отношения к произведениям искусства. Несмотря на первоначальные сомнения, реставраторам удалось полностью восстановить «кресло Ван Гога». Как сообщает Daily Mail, стоимость ремонта не раскрывается, как и то, понесет ли пара ответственность за свои действия.