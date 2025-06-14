Минобороны России показало кадры с возвращенными военнопленными

Министерство обороны России распространило видеокадры, на которых запечатлены российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена. На видео они скандируют «Россия, Россия, Россия!» и рассаживаются по автобусам. У многих из них в руках российский триколор.

В сообщении Минобороны говорится, что сейчас военнослужащие размещены на территории Белоруссии, где им оказывается психологическая и медицинская помощь. Впоследствии они будут доставлены в медучреждения Минобороны для последующей реабилитации.

Обмен пленными осуществляется по договоренностям, достигнутым в Стамбуле 2 июня. Тогда стороны договорились обменять военнослужащих до 25 лет, больными и ранеными, а также телами погибших солдат и офицеров. Источник российских информагентств 14 июня сказал, что сейчас идут так называемые санитарные обмены, когда стороны меняют раненых военнослужащих.