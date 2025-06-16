Власти Перми могут направить 10,5 млн рублей на мытье фасадов административных зданий

В 2025 году власти Перми предложили увеличить непрограммные расходы по направлению «Содержание имущественного комплекса административных зданий». Согласно пояснительной записке к поправкам в городской бюджет на 2025-2027 годы, 10,5 млн руб. могут направить на разработку колерных паспортов объектов капстроительства, приобретение оборудования для мойки фасадов, оплаты услуг по мытью фасадов и окон административных зданий в летний период.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

На дополнительные денежные средства также планируется обеспечить техническое обслуживание декоративной светодиодной подсветки по ул. Ленина, 23, и проведение ремонта в административных зданиях.