МИД РФ поблагодарил властей Азербайджана за помощь в эвакуации россиян из Ирана

Первая группа из 86 человек, в том числе двое детей, эвакуирована из Ирана в Азербайджан, сообщает МИД России. В составе группы — режиссер Федор Бондарчук. Дипломатическое ведомство выразило властям Азербайджана благодарность за содействие в возвращении российских граждан.

Россияне пересекли сухопутный участок госграницы между Ираном и Азербайджаном в ночь на 14 июня. «При наличии возможности в гуманитарных ситуациях всегда помогаем и гражданам других стран»,— говорится в заявлении. В числе эвакуированных также граждане Белоруссии, Латвии, Сербии, Узбекистана и Таджикистана.

В Иране Федор Бондарчук участвовал в съемках сериала по произведению братьев Стругацких «Трудно быть Богом». Он находился на территории Исламской Республики вместе с министром культуры России Ольгой Любимовой, но покинул страну до обострения обстановки.

13 июня Израиль начал операцию «Нация львов» против Ирана. В ответ вооруженные силы Ирана начали операцию под названием «Правдивое обещание 3», совершив массовые запуски ракет. Сегодня канцелярия премьер-министра Израиля сообщила о расширении операции на территории Ирана.