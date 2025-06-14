В следственном изоляторе Бугульмы нашли мертвым бывшего начальника межрайонного отдела по борьбе с экономическими преступлениями с дислокацией в Альметьевске Рафика Минабутдинова. Об этом сообщает «Реальное время».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В татарстанском СИЗО нашли тело арестованного полковника БЭП

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В татарстанском СИЗО нашли тело арестованного полковника БЭП

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Рафик Минабутдинов был арестован 25 декабря 2024 года. По данным следствия, полковник помог местному предпринимателю заключить контракт на ремонт административных зданий в Сармановском районе республики. В обмен за содействие полковник получил крупную денежную сумму.

Влас Северин