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В татарстанском СИЗО нашли тело арестованного полковника БЭП

В следственном изоляторе Бугульмы нашли мертвым бывшего начальника межрайонного отдела по борьбе с экономическими преступлениями с дислокацией в Альметьевске Рафика Минабутдинова. Об этом сообщает «Реальное время».

В татарстанском СИЗО нашли тело арестованного полковника БЭП

В татарстанском СИЗО нашли тело арестованного полковника БЭП

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В татарстанском СИЗО нашли тело арестованного полковника БЭП

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Рафик Минабутдинов был арестован 25 декабря 2024 года. По данным следствия, полковник помог местному предпринимателю заключить контракт на ремонт административных зданий в Сармановском районе республики. В обмен за содействие полковник получил крупную денежную сумму.

Влас Северин

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