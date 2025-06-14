Мальчик из Купчино попал в больницу после отравления крысиным ядом

Вечером 13 июня родители привезли к медикам 2-летнего мальчика, который попробовал крысиный яд в садоводстве Горелово, сообщает «Фонтанка». Семья из Купчино проводила на даче длинные выходные и не заметила, что во рту у младенца оказалась половина брикета с отравой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Видимых признаков ухудшения самочувствия ребенка родители не заметили, однако решили не рисковать. Медики оценили состояние пострадавшего как тяжелое и поместили мальчика в реанимацию детской больницы имени Филатова. У него диагностировали острое пероральное отравление.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 4-летний мальчик угодил в больницу после посещения стоматологической поликлиники в Невском районе. Предварительно установлено, что ребенку ввели медицинский препарат, а затем последовала аллергическая реакция.

Андрей Маркелов