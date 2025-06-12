Мальчик попал в больницу после посещения петербургской стоматологии

Четырехлетний мальчик угодил в больницу после посещения стоматологической поликлиники в Невском районе Санкт-Петербурга. Следствие приступило к доследственной проверке, сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по городу.

Предварительно установлено, что ребенку ввели медицинский препарат, а затем последовала аллергическая реакция. Мальчика положили в детскую больницу. По факту инцидента организована процессуальная проверка по ст. 293 УК РФ (халатность).

Сотрудники ведомства принимают меры для установления обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будут принято процессуальное решение.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что следствие задержало управляющего кафе «Зира», где ребенок насмерть отравился картошкой фри.

Татьяна Титаева