Синоптики пообещали теплые и солнечные выходные в Петербурге

Надвигающийся с запада гребень антициклона сформирует синоптическую ситуацию в Петербурге 14 июня. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По словам синоптика, ожидается малооблачная и сухая погода, лишь на востоке Ленобласти облаков будет больше, но и там обойдется без дождей. При этом солнечные лучи смогут лучше прогреть воздушные массы и столбики термометров покажут на пару градусов выше нормы.

Воздух прогреется до 21-23 градусов. Ветер будет дуть с севера со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы. В воскресенье, 15 июня, погода не изменится.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в последний раз петербуржцев предупреждали о непогоде 9 июня. Тогда в городе прошли сильные дожди и ливни.

9 июня, на территории Петербурга местами возможны сильные дожди и ливни, отмечается в сообщении ведомства спасателей.

Андрей Маркелов