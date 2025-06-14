Синоптики пообещали теплые и солнечные выходные в Петербурге
Надвигающийся с запада гребень антициклона сформирует синоптическую ситуацию в Петербурге 14 июня. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ
По словам синоптика, ожидается малооблачная и сухая погода, лишь на востоке Ленобласти облаков будет больше, но и там обойдется без дождей. При этом солнечные лучи смогут лучше прогреть воздушные массы и столбики термометров покажут на пару градусов выше нормы.
Воздух прогреется до 21-23 градусов. Ветер будет дуть с севера со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы. В воскресенье, 15 июня, погода не изменится.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в последний раз петербуржцев предупреждали о непогоде 9 июня. Тогда в городе прошли сильные дожди и ливни.
9 июня, на территории Петербурга местами возможны сильные дожди и ливни, отмечается в сообщении ведомства спасателей.