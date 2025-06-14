ЦАХАЛ: ВВС Израиля ночью ударили по десяткам целей около Тегерана

Израиль за ночь нанес с помощью истребителей удары по десяткам объектам ПВО Ирана в районе Тегерана. Об этом заявляет Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Впервые с начала войны, более чем в 1,5 тыс. км от израильской территории, ВВС Израиля нанесли удар по системам ПВО»,— говорится в сообщении. Удары предоставили Израилю больше возможностей для дальнейших атак по Ирану, отмечает ЦАХАЛ.

13 июня Израиль начал операцию «Нация львов». В результате ударов по целям в Иране погибли командующий КСИР Хосейн Салами, начальник Генштаба Мохаммад Багери и ученые-ядерщики. В ответ на атаки Израиля по ядерным объектам вооруженные силы Ирана начали операцию под названием «Правдивое обещание 3», совершив массовые запуски ракет.