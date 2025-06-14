Двое детей погибли от угарного газа в Кировском районе

Следователи СУ СКР России по Пермскому краю возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Как сообщает пресс-служба ведомства, 14 июня в одной из квартир по ул. Охотников обнаружены четверо несовершеннолетних в бессознательном состоянии. По приезде медиков констатирована смерть двум девочкам 2007 и 2010 годов рождения, уточняет telegrem-канал 112. По предварительным данным, несовершеннолетние скончались в результате отравления угарным газом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фото: СУ СКР России по Пермскому краю

фото: СУ СКР России по Пермскому краю



Еще двое несовершеннолетних 2011 года рождения госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. В настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия, назначаются и проводятся необходимые судебные экспертизы. Допрашиваются свидетели и потерпевшие.