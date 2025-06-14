«РИА Новости»: Азербайджан проверяет уровень радиации на границе с Ираном

Азербайджан направил специалистов для замера уровня радиации на границе с Ираном, сообщил «РИА Новости» источник в госструктурах республики. Исследования проводятся в Астаринском районе.

«Они изучают уровень радиоактивного загрязнения в воздухе и уровень радиоактивного загрязнения на территории Ирана путем сканирования автомобилей, въезжающих в Азербайджан со стороны Ирана»,— скзал собеседник агентства.

Поводом для проверки стали удары Израиля по иранскому ядерному объекту в Натанзе. По данным МАГАТЭ, была разрушена надземная часть завода по обогащению урана. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что на заводе зафиксировано радиологическое и химическое загрязнения. Их можно контролировать, отметил он, при мерах радиационной защиты. Представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди подтвердил факт «небольшой утечки». Однако, по его словам, за пределы объекта она не распространилась.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Нация львов», в ходе которой ВВС сбросили около 330 боеприпасов примерно на 100 целей в Иране. Среди пораженных объектов был завод в Натанзе. В ответ Иран начал операцию «Правдивое обещание 3» и ударил по территории Израиля ракетами.