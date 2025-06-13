Петербург и Ленобласть вошли в тройку лидеров по популярности для мини-отпуска

В число наиболее популярных направлений для мини-отпуска в России вошли Санкт-Петербург, Ленинградская область, Калининград и Москва с Подмосковьем. Такими данными по итогам совместного исследования с «Ъ-СПб» поделились аналитики сервисов «Работа.ру» и «СберАвто».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как показали итоги опроса, совершить короткие поездки до трех дней в Петербург и Ленобласть этим летом намерены 39% респондентов, в Калининград — 23%, в Москву и Московскую область — 22% опрошенных.

При этом 33% россиян совершают мини-путешествия в другие города раз в год, 21% — 2-3 раза в год, а 5% отправляются в такие поездки 4-5 раз в течение года. По 3% респондентов делают это либо раз в месяц, либо 1-2 раза в квартал или полугодие. В то же время 32% опрошенных предпочитают не дробить время отпуска.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что 73% петербуржцев этим летом пока так и не определились с датой и направлением для отпуска.

Андрей Цедрик