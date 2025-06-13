С начала года в Черноземье от укусов клещей пострадало более 8 тысяч человек

Как минимум 8037 жителей регионов Черноземья обратились за медицинской помощью после укусов клещей в 2025 году. Об этом сообщили в региональных управлениях Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Лидером рейтинга стала Липецкая область, где на 5 июня было известно о 2229 пострадавших от укусов, среди них — 999 детей (45%). Из числа доставленных в лабораторию клещей возбудителем иксодового клещевого боррелиоза оказались 15,4% особей, возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека — 4,1%, возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека — 0,3%.

В Тамбовской области с начала эпидсезона клещи укусили 1930 человек, в том числе 637 детей. В лаборатории было доставлено 1505 клещей, из них в 199 случаях (75%) выявлен клещевой боррелиоз, в 63 случаях — гранулоцитарный анаплазмоз человека (24%), а в одном — моноцитарный эрлихиоз человека (1%).

В Воронежской области, по данным на 6 июня, в учреждения здравоохранения обратилось 1276 человек.

В Курской области об укусах сообщили 1030 человек, в том числе 505 детей. По данным лабораторного мониторинга, в этом сезоне патогенные бактерии были обнаружены в 254 экземплярах (18,7% от 1357 исследованных экземпляров), из них в 199 экземплярах обнаружены боррелии, в 52 — анаплазмы, в трех — эрлихии.

В Белгородской области в медучреждения обратилось 814 человек, в том числе 330 детей. С 1 марта проведено исследование 310 особей, снятых с людей. Из них 27% оказались заражены боррелиями, 4,8%— гранулоцитарным анаплазмозом, 3,2% — моноцитарным эрлихиозом.

Наименьшее количество случаев зарегистрировано в Орловской области, где по состоянию на 5 июня, из-за присасывания клещей к медикам обратилось 758 человек, из них — 273 ребенка. Было исследовано 598 клещей и выявлено 49 случаев клещевого боррелиоза (8,2 %), пять случаев гранулоцитарного анаплазмоза человека (0,8%).

В конце мая сообщалось о почти 6 тыс. пострадавших от укусов клещей в Черноземье.

Егор Якимов