С начала года в Черноземье от укусов клещей пострадало почти 6 тысяч человек

Как минимум 5958 жителей регионов Черноземья обратились за медицинской помощью после укусов клещей в 2025 году. Об этом сообщили в региональных управлениях Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Лидером рейтинга стала Липецкая область, где на 21 мая было известно о 1529 пострадавших от укусов, среди них — 391 ребенок (42%). Из числа доставленных в лабораторию клещей возбудителем иксодового клещевого боррелиоза оказались 14,6% особей, возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека — 5,4%, возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека — 0,5%.

В Тамбовской области с начала эпидсезона клещи укусили 1442 человек, в том числе 484 ребенка. В лаборатории было доставлено 1107 клещей, из них в 144 случаях (77%) выявлен клещевой боррелиоз, в 42 случаях — гранулоцитарный анаплазмоз человека (22%), а в одном — моноцитарный эрлихиоз человека (1%).

В Воронежской области, по данным на 30 мая, в учреждения здравоохранения обратилось 1157 человек.

В Курской области об укусах сообщили 736 человек, в том числе 309 детей. По данным лабораторного мониторинга, в этом сезоне патогенные бактерии были обнаружены в 184 экземплярах (18,1% от 1018 исследованных экземпляров), из них в 139 экземплярах обнаружены боррелии, в 43 — анаплазмы, в двух — эрлихии.

В Орловской области, по состоянию на 22 мая, из-за присасывания клещей к медикам обратилось 556 человек, из них — 207 детей. Было исследовано 459 клещей и выявлено 49 случаев клещевого боррелиоза (10,6%), пять случаев гранулоцитарного анаплазмоза человека (1%).

Наименьшее количество случаев зарегистрировано в Белгородской области, где по состоянию на 21 мая, в медучреждения обратилось 538 человек, в том числе 208 детей. С 1 марта проведено исследование 187 особей, снятых с людей. Из них 25,6% оказались заражены боррелиями, 8%— гранулоцитарным анаплазмозом, 5,3% — моноцитарным эрлихиозом.

В середине мая сообщалось о почти 4 тыс. пострадавших от укусов клещей в Черноземье.

Егор Якимов