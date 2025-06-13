ЦАХАЛ: Израиль нанес еще одну серию воздушных ударов по территории Ирана

Самолеты ВВС Израиля нанесли десятки новых ударов по ядерным объектам Ирана. Среди пораженных целей: ракеты класса «земля--земля», пусковые установки и склады с вооружением. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем официальном Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Social Media / Reuters Фото: Social Media / Reuters

«За последние несколько часов истребители ВВС Израиля, руководствуясь точными разведданными Разведывательного управления, завершили серию ударов по ракетным комплексам класса "земля--земля" иранского режима»,— сказано в пресс-релизе.

В заявлении Армия обороны Израиля уточняет, что уничтожение иранских ракет — жизненно важная задача в рамках миссии государства по защите своих граждан. «На протяжении всей войны иранский режим выпустил сотни ракет класса "земля--земля" по территории государства Израиль»,— пишет пресс-служба ВС страны. ЦАХАЛ уточняет, что арсенал Исламской Республики включает в себя ракеты с дальностью поражения на тысячи километров.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Нация львов». В ходе нее израильские ВВС ударили примерно по ста целям в Иране. В результате погибли командующий КСИР Хоссейн Салами, начальник Генштаба Мохаммад Багери и ученые-ядерщики. По данным общества Красного Полумесяца Ирана, среди мирного населения пострадали 95 человек.

Подробнее — в материале «Израиль совершил львиный бросок».