Делегация из Казани находится в иранском городе Шираз. 11 июня она направилась в Иран с рабочим визитом. Об этом рассказали в пресс-службе исполкома столицы Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Делегация из Казани находится в Иране с рабочим визитом

Фото: @sannikovadaria Делегация из Казани находится в Иране с рабочим визитом

Фото: @sannikovadaria

Уточняется, что участники делегации не пострадали, а в Ширазе спокойная обстановка.

В состав делегации вошли сотрудники Комитета по развитию туризма Казани и представители туроператоров. Планировалось, что делегация посетит Тегеран, Шираз и Исфахан в Иране.

Как сообщила руководитель комитета Дарья Санникова в своем Telegram-канале, целью поездки стало развитие двустороннего сотрудничества между столицей Татарстана и Ираном, обмен опытом в сфере туризма и изучение потенциала для роста турпотока между регионами.

13 июня в 03:00 территория Ирана была атакована ВВС Израиля. Удары были нанесены по городам Натанз, Хорремабад и Хамадан. Иранские СМИ также сообщают об атаках на Тебриз, Касре-Ширин и Кангавар. По данным «Ъ», в результате ударов по жилым районам Тегерана погибли 78 человек и пострадали 328 граждан.

Диана Соловьёва