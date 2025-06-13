ЦАХАЛ заявил об уничтожении иранских баллистических ракет, нацеленных на Израиль

Армия обороны Израиля нанесла авиаудар по баллистическим ракетам в Иране, сообщила пресс-служба ЦАХАЛа. Находящиеся на земле ракеты, как утверждается, были направлены в сторону Израиля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Israel Defense Forces / Handout / Reuters Фото: Israel Defense Forces / Handout / Reuters

На опубликованных кадрах показано нацеливание на иранскую баллистическую ракету, после чего та взрывается. Других подробностей атаки ЦАХАЛ не привел.

Удар стал продолжением начатой сегодня ночью воздушной операции «Нация львов», в ходе которой ВВС Израиля сбросили около 330 боеприпасов примерно на 100 целей в Иране. В результате погибли командующий КСИР Хоссейн Салами, начальник генштаба Мохаммад Багери и ученые-ядерщики. Среди мирного населения, по данным ISNA, жертвой атаки стал 1 человек, еще 24 человек получили травмы.

Подробности — в материале «Ъ» «Израиль совершил львиный бросок».