В Ростове возбудили уголовное дело из-за 34-летнего ожидания ветераном жилья

В Ростове следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) по факту непредоставления жилья ветерану боевых действий в Афганистане. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

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По данным правоохранителей, участник боевых действий, который в настоящее время работает врачом в поликлинике, состоит в очереди на жилье с 1991 года.

«Несмотря на неоднократные обращения в органы власти и имеющийся у него льготный статус, жилищные условия мужчины не улучшены», — говорится в сообщении ведомства.

Константин Соловьев