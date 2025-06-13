В Белгородской области скончался ребенок, пострадавший от атаки дрона 12 июня

Вчера в больнице скончался двухлетний ребенок, пострадавший в результате атаки беспилотников ВСУ на поселок Борисовка Борисовского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам господина Гладкова, он находился в «крайне тяжелом состоянии»: «Врачи сделали все возможное, чтобы сохранить жизнь ребенка, однако спасти его не удалось».

Утром 12 июня глава региона рассказал, что трое мирных жителей, включая ребенка, были ранены при атаке беспилотника ВСУ на многоквартирный дом в Борисовке. В этот момент рядом гуляла жительница с двухлетним внуком. Ребенок получил открытую черепно-мозговую травму, а белгородка — минно-взрывную травму, контузию и осколочное ранение руки. Третий пострадавший обратился в больницу самостоятельно с контузией и баротравмой — в момент удара он находился в квартире.

Также были повреждены фасад дома, остекление и посечен осколками легковой автомобиль.

Егор Якимов