Один человек погиб и шестеро ранены за сутки при обстрелах Белгородской области

За прошедшие сутки ВСУ выпустили по девяти муниципалитетам Белгородской области не менее 66 различных боеприпасов и совершили атаки 62 беспилотника. Погиб один ребенок, еще шесть человек получили ранения. Зафиксированы разрушения 22 жилых помещений, пяти машин, поврежден объект связи. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков у себя в Telegram-канале.

Над Алексеевским округом система ПВО сбила четыре БПЛА самолетного типа.

В Белгородском районе поселки Дубовое, Октябрьский, села Ближнее, Веселая Лопань, Отрадное, Репное, Таврово и Ясные Зори атаковали восемь беспилотников, три из которых удалось сбить. В селе Ясные Зори повреждения получила машина, а в Веселой Лопани — неэксплуатируемое здание. В Отрадном частичным разрушениям подверглись один частный и два многоквартирных дома.

В Борисовском районе поселок Борисовка и села Байцуры, Грузское и Новоалександровка атаковали шесть дронов. В Борисовке из-за атаки погиб двухлетний ребенок. Его бабушку в тяжелом состоянии госпитализировали в городскую больницу №2 Белгорода. У третьего пострадавшего врачи исключили контузию и баротравму и отпустили его домой. После этого в Борисовскую ЦРБ обратился еще один житель с минно-взрывной травмой и баротравмой — он продолжает лечиться амбулаторно. В поселке частично разрушены МКД и четыре автомобиля. В селе Байцуры повреждения получили трактор, сельхозпредприятие и забор частного дома. В Новоалександровке дрон повредил частный дом и гараж.

В Валуйском округе села Двулучное, Долгое, Тогобиевка, хутора Дубровки, Леоновка и Нижние Мельницы атаковали 12 беспилотников, восемь из которых удалось сбить. В Тогобиевке случился пожар в нежилом доме, но пожарные быстро потушили огонь. Кроме того, зафиксированы частичные разрушения семи домов и одной машины.

В Грайворонском округе села Дроновка и Сподарюшино трижды обстреляли с помощью 16 боеприпасов.

В Краснояружском по поселку Прилесье, селам Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка выпустили 49 боеприпасов и совершили атаки пять беспилотников. Информацию о последствиях уточняют.

Над Ровеньским районом система ПВО сбила два беспилотника самолетного типа.

В Шебекинском округе по Шебекино, селам Архангельское, Белянка, Вознесеновка, Дмитриевка, Маломихайловка, Муром, Нежеголь, Новая Таволжанка и Ржевка выпустили один боеприпас и ударили 18 БПЛА, девять из которых были сбиты. В Новой Таволжанке ранения получили два местных жителя, оба лечатся амбулаторно. В Маломихайловке пострадал еще один человек из-за удара дрона по автомобилю. Он находится в тяжелом состоянии в клинической облбольнице. Также поврежден автомобиль. В Шебекино зафиксированы разрушения одной единицы техники, производственного цеха, в Белянке — шести частных домов и автомобиля, в Новой Таволжанке — забора дома, В Муроме — частного дома, в Дмитриевке — машины, в Вознесеновке — двух частных домов и «Газели».

Егор Якимов