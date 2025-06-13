Посольство РФ призвало россиян отказаться от поездок в Израиль

Посольство России в Тель-Авиве рекомендует российским гражданам воздержаться от посещения Израиля до нормализации ситуации. Это связано с резким обострением обстановки в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

«Находящимся в Израиле российским гражданам — сохранять спокойствие и бдительность, неукоснительно соблюдать указания израильских властей по мерам безопасности»,— говорится в сообщении диппредставительства. Также рекомендуется оставаться вблизи безопасных мест и в случае необходимости не покидать их до уведомления местных властей.

Находящимся в Израиле россиянам следует при возможности покинуть страну до нормализации обстановки, добавили в посольстве.

ВВС Израиля сегодня ночью нанесли «превентивный удар» по территории Ирана. По данным представителя ЦАХАЛа, воздушное пространство Ирана пересекли 200 истребителей, они сбросили около 330 боеприпасов примерно на 100 целей. Одной из них стал ядерный объект в Натанзе. При атаке Израиля погиб командующий КСИР Хоссейн Салами, начальник генштаба Мохаммад Багери и ученые-ядерщики. После этого Иран запустил в сторону Израиля более 100 дронов.